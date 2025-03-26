Эрдоган обратился к протестующим с фразой Солженицына

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции и привел фразу о лжи, которую приписал Солженицыну. Его слова передает РИА Новости.

В своей речи турецкий лидер упомянул «колесо коррупции» и сообщил, что оно уже разоблачено. По этой причине оппозиционерам стоит прекратить тянуть страну в яму и устраивать террор на улицах. Он также заявил о тотальной лжи оппозиции.

«Как гласит известное выражение за авторством Солженицына: «Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут, но они по-прежнему продолжают лгать», — указал он.

Президент Турции также призвал представителей оппозиционной Народно-республиканской партии быть честными и прозрачными и тем самым хотя бы немного уважать самих себя.

Ранее оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш выступил за проведение досрочных выборов президента в Турции. Он сделал это после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По его мнению, со стороны действующей власти крайне нечестно ставить подножки своим оппонентам.