Мэр Анкары призвал провести досрочные выборы в Турции

Яваш выразил протест в связи с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а после призвал к проведению досрочных выборов президента в Турции.

«Надеюсь, досрочные выборы станут примером для Турции. Потому что ставить подножку оппоненту — это не демократично», — говорится в публикации.

При этом мэр отметил, что арест позволил показать влияние и работу оппозиционной партии. Ситуация испугала правительство, в связи с чем и произошло задержание, заключил Яваш.

Напомним, накануне арестовали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. После этого тысячи участников акции собрались на площади Сарачхане, выступив против действий действующей власти. В основном на стихийные сходы стягивается молодежь.

Ранее в издании Hurriyet рассказали, чего какая обстановка будет в Турции на фоне ареста Имамоглу.