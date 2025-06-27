Эрдоган одним движением унизил Макрона на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе публично унизить своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Инцидент произошел на саммите НАТО в Гааге.

На записи видно, что Эрдоган во время рукопожатия крепко схватил руку Макрона, потом резко подтолкнул его и таким образом поменялся с ним местами перед фотосессией. Макрону не удалось вырваться и он был вынужден стоять перед представителями СМИ с недовольным выражением лица.

Напомним, саммит НАТО в Гааге проходил 24 и 25 июня. По итогам встречи страны-участницы приняли решение увеличить расходы на оборону до 5%. Данную идею не поддержала только Испания. Никакие вопросы по Украине на саммите не рассматривались.

Ранее Эрдоган назвал условие, при котором Трамп приедет в Турцию на переговоры по Украине.