Эрдоган осудил Блинкена за бравирование иудейским происхождением

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил большую ошибку, заявив по прибытии в Тель-Авив, что он приехал сюда как еврей, считает президент Турции Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что такое высказывание было неуместным на фоне многомиллионных протестов против действий Израиля в секторе Газа. Этим жестом Блинкен дал понять, что США поддерживают только одну сторону конфликта.

Эрдоган сказал, что сегодня Израиль является «центром безрассудства». По его данным, нынешнего премьер-министра страны Биняьмина Нетаньяху не поддерживают более 70% израильтян.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.