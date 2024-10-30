Эрдоган осудил реакцию исламского мира на действия Израиля в Газе

Исламский мир не отреагировал должным образом на израильскую агрессию в отношении сектора Газа. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его точку зрения привели РИА Новости.

По его мнению, реакция стран, где основная часть граждан исповедует ислам, должна была быть более резкой. Они могли бы лучше поддерживать своих единоверцев. Такие слова со стороны Эрдогана прозвучали во время награждения победителей международного конкурса по запоминанию и чтению Корана.

«Нет сильной реакции со стороны исламского мира. Не предпринимается сдерживающий шаг, чтобы остановить врага человечества по имени Нетаньяху или привлечь к ответственности шайку убийц», - указал он.

Турецкий президент также назвал такую вялую реакцию на действия Израиля «угасанием человечности».

Ранее в поддержку населения сектора Газа выступили Соединенные Штаты. Белый дом считает, что в зоне арабо-израильского конфликта необходимо урегулировать гуманитарную ситуацию. Американцы допускают, что если этого не будет сделано в течение месяца, то Тель-Авив перестанет получать партии оружия для продолжения боевых действий.