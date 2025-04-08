Эрдоган подал иск против оппозиционного лидера за сравнение с хунтой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск против председателя оппозиционной Республиканской народной партии (НРП) Озгюра Озеля, требуя возмещения морального вреда в размере 500 тыс. лир (примерно $13,1 тыс.). Об этом в соцсети Х сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

Он отметил, что соответствующий шаг стал реакцией на недавние высказывания Озеля, который сравнил Эрдогана с представителями хунты.

Айдын подтвердил, что иск был направлен в Генеральную прокуратуру Турции с целью возбуждения уголовного дела против Озеля.

Инцидент произошел 6 апреля, когда в Анкаре состоялся внеочередной съезд НРП. На этом мероприятии Озель был переизбран на пост главы партии и использовал свою трибуну, чтобы выразить недовольство действиями Эрдогана и его правительства. В частности, он сравнил режим действующего президента страны с путчистами и обвинил власть в захвате республики.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции и привел фразу о лжи, которую приписал русскому публицисту Александру Солженицыну.