Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для Турции и мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ближайшие два-три месяца могут оказать огромное влияние как на его страну, так и на весь мир.

Турция, подчеркнул Эрдоган, делает все, исходя из той ситуации, которая сложилась на международной арене.

Однако суть этих действий политик раскрывать не стал.

Эрдоган считает, что, возможно, политика США изменится после прихода к власти Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган назвал действия террористов в Сирии «маршем оппозиции на Дамаск».