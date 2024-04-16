Эрдоган подтвердил визит Путина в Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что в Анкару собирается прилететь российский коллега Владимир Путин. Эта договоренность остается в силе, но главы государств пока не согласовали даты, пишет ТАСС.

По словам Эрдогана, он часто разговаривает с Путиным по телефону. Сейчас Турция готовится к его визиту, хотя точная дата встречи все еще не определена.

«Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», — отметил Эрдоган.

Турецкого лидера занимают также вопросы о ситуации на Ближнем Востоке. Недавно он посещал с рабочим визитом столицу Ирака, а в скором времени не исключает, что посетит и местный Эрбиль. Что именно там обсуждают, турецкий лидер не уточнил.

Напомним, сейчас идет активное противостояние Ирана и Израиля. Последний ударил по иранскому посольству в Дамаске, за что получил в ответ сотни беспилотников с иранской территории. Часть из них пролетела на Ираком.

Ранее сообщалось, что Украина в ужасе от обострения ситуации между Ираном и Израилем.