Эрдоган поставил Байдену жесткий ультиматум по Газе

Глава Белого дома Джо Байден обязан принять тот факт, что город Газа принадлежит исключительно палестинскому народу и больше никому. В противном случае ближневосточный конфликт не получится разрешить никогда.

С таким ультимативным заявлением к своему американскому коллеге выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Газа — это, прежде всего, земля палестинского народа. Америка и лично Джо Байден должны это принять», - цитирует турецкого лидера Anadolu Ajansı.

В продолжение темы Эрдоган подчеркнул, что Израиль является «страной-убийцей женщин и детей».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».