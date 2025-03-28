Эрдоган провел переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин созвонились по телефону и обсудили ряд важных вопросов. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное канцелярией президента Турции. Согласно полученной информации, состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Турецкий глава заверил своего коллегу из РФ, что внимательно следит за процессом мирных переговоров, которые призваны решить украинский конфликт.

«Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем и что Турция готова оказать любую поддержку для обеспечения справедливого и прочного мира», — указали журналистам.

Президент Турции добавил, что Анкара готова принять у себя переговоры по Украине.

Ранее сообщалось, что Эрдоган обратился к турецкой оппозиции с фразой из Солженицына. Он заявил, что борцы с правительством лгут и все про это знают. Он призвал оппозиционеров не тянуть страну в пропасть.