Президент Турции ответил на замечание женщины о своей старости

Жительница города Арнавуткее обратила внимание, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заметно постарел. Во время встречи женщина не постеснялась заявить об этом главе государства прямо, на что получила шутливый ответ.

Поездка в город была рабочей, однако в ходе общения с населением отличалась душевностью. В разгар беседы одна из пожилых турчанок заявила Эрдогану, что он очень постарел. Именно это замечание в скором времени разлетелось в местных СМИ. Как оказалось, пенсионерка просто не узнала президента и сильно удивилась, когда ей сказали, кто находится рядом.

«Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем», — посмеялся вместе с жителями Эрдоган.

Примечательно, что другая женщина турецкого городка вовсе нарвалась на комплименты от Эрдогана после возвращения из Германии. Этот момент также подхватили турецкие масс-медиа.

Ранее сообщалось, что Путин посмеялся над просьбой Лукашенко о размещении десяти «Орешниках» на территории Белоруссии.