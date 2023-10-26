Эрдоган упрекнул западных лидеров в безоговорочной поддержке Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал свое возмущение в адрес стран Запада, обвинив их в нарушении международного права из-за своей поддержки Израиля в связи с конфликтом в секторе Газа.

Эрдоган выразил свою озабоченность и недовольство тем, что, по его мнению, лидеры западных стран поддерживают Израиль в его атаках на палестинцев, и призвал их соблюдать Всеобщую декларацию прав человека. Об этом пишет ТАСС.

Турецкий лидер также утверждает, что западные страны активно используют двойные стандарты, отметив, что они применяют Всеобщую декларацию прав человека только тогда, когда это соответствует их интересам, но игнорируют ее, когда речь идет о конфликтах, в которых пострадали мусульмане. Он осудил решение послать американский авианосец в регион, вместо отправки корабля с гуманитарной помощью, и считает, что это свидетельствует о лицемерии и влиянии лоббистов в западных странах.

Такие заявления от президента Турции могут усилить напряжение в отношениях между Турцией и западными странами, которые уже долгое время наблюдают за действиями Турции в регионе и выражали беспокойство по ряду вопросов, считают востоковеды.