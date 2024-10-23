Эрдоган уточнил число погибших при теракте в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в результате теракта в Анкаре погибли четыре человека, как передает РИА Новости.

Согласно информации от турецких новостных источников, взрыв произошел в среду в районе Кахраманказан, рядом с офисом турецкой компании TUSAŞ, занимающейся производством военных самолетов и космического оборудования, после чего началась стрельба.

Генеральная прокуратура Анкары инициировала расследование данного инцидента.

Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Казани он выразил свою признательность за соболезнования по поводу теракта.

Ранее глава МВД Турции сообщал, что в результате теракта в Анкаре погибли три человека, еще 14 получили ранения.