Глава МВД Турции назвал число погибших при теракте в Анкаре

В результате теракта, произошедшего на территории аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, погибли три человека, а 14 получили ранения. Двое нападавших были уничтожены, сообщил в социальных сетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Существует предположение, что в атаке могли участвовать несколько боевиков, и одному или двум из них удалось проникнуть на территорию TUSAŞ.

Ранее сообщалось, что у здания турецкой компании TUSAŞ, занимающейся производством военных самолетов и космического оборудования, в Анкаре прогремел взрыв.

В этом месте работают около 17 тысяч сотрудников, и поблизости расположена база ВВС Турции. На месте происшествия работают многочисленные подразделения полиции, а Генеральная прокуратура в Анкаре начала расследование.