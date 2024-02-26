Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в канцелярии турецкого президента в соцсетях.

Руководители государства провели переговоры в понедельник, 26 февраля.

«В ходе переговоров президент России Путин поздравил президента Эрдогана с днем рождения», — сообщили в канцелярии.

Также, отмечается, что президенты двух стран обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Москвой.

14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в ближайшее время Путин посетит Турцию. Он отметил, что поездка президента может состояться до выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.

13 февраля в администрации президента Турции сообщили, что Анкара рассчитывает на то, что Путин приедет в республику после того, как в двух государствах пройдут выборы.

Последний раз Путин и Эрдоган проводили личную встречу в сентябре 2023 года. Тогда турецкий лидер прибыл в Сочи, где общался с российским коллегой в его резиденции. Стороны обсудили различные вопросы, связанные с экономиками государств. Также Путин и Эрдоган затронули вопрос зерновой сделки.

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