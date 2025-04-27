В Турции предрекли Украине потерю контроля над побережьем Черного моря

Освобождение Курской области от ВСУ создало для Украины необходимость начать мирные переговоры. В противном случае страна рискует утратить контроль над побережьем Черного моря, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

По его словам, Россия ликвидировала препятствие для будущих переговоров с освобождением Курской области. Это оставило Украину без важного преимущества.

«Можно констатировать, что ушло то время, когда Украина могла выдвигать какие-то новые предварительные требования для переговоров», — сказал Караташ.

Он считает, что теперь Киев вынужден сесть за стол переговоров и признать потерю территорий Крыма и Донбасса.

«В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря», — уверен военный эксперт.

Ранее в Стамбуле начались переговоры России и Турции, посвященные теме Ближнего Востока.