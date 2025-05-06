Эрдоган высказался о телефонном разговоре с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разговор с американским коллегой Дональдом Трампом продуктивным. Стороны успели обсудить большое количество тем, одной из которых, стал украинский конфликт.

«Мы обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе, Сирию, войну между Россией и Украиной, глобальную торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы», — написал турецкий лидер на своей странице в соцсети.

Эрдоган также отметил, что они с Трампом подтвердили волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли.

Также турецкий лидер выразил готовность принять Трампа в Турции и пожелал, чтобы их встреча была полезной для обеих стран.

Ранее Эрдоган выразил солидарность Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.