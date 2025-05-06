Эрдоган высказался о телефонном разговоре с Трампом
Эрдоган поделился впечатлениями после разговора с Трампом
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал разговор с американским коллегой Дональдом Трампом продуктивным. Стороны успели обсудить большое количество тем, одной из которых, стал украинский конфликт.
«Мы обсудили ухудшающуюся гуманитарную ситуацию в Газе, Сирию, войну между Россией и Украиной, глобальную торговлю, продолжающиеся переговоры между Ираном и США и многие другие региональные и глобальные вопросы», — написал турецкий лидер на своей странице в соцсети.
Эрдоган также отметил, что они с Трампом подтвердили волю к улучшению отношений между Турцией и США, особенно в области оборонной промышленности и торговли.
Также турецкий лидер выразил готовность принять Трампа в Турции и пожелал, чтобы их встреча была полезной для обеих стран.
Ранее Эрдоган выразил солидарность Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине.