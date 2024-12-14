Глава МИД Турции: судьба российских баз в Сирии зависит от новых властей
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Судьба российских баз в Сирии зависит от результатов переговоров между Москвой и новыми властями республики, заявил в эфире телеканала NTV глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По его словам, подразделения России, ранее дислоцировавшиеся в разных частых Турции, прибыли на базы.
Возможно, что часть оборудования и материалов РФ заберет.
То, как будет развиваться ситуация с российскими базами в Сирии, тема – среднесрочной перспективы, сказал Фидан.
Он отметил, что Турция будет следить за развитием событий.
Ранее сообщалось о том, что главы МИД Турции и Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск.