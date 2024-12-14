Глава МИД Турции: судьба российских баз в Сирии зависит от новых властей

Судьба российских баз в Сирии зависит от результатов переговоров между Москвой и новыми властями республики, заявил в эфире телеканала NTV глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан.

По его словам, подразделения России, ранее дислоцировавшиеся в разных частых Турции, прибыли на базы.

Возможно, что часть оборудования и материалов РФ заберет.

То, как будет развиваться ситуация с российскими базами в Сирии, тема – среднесрочной перспективы, сказал Фидан.

Он отметил, что Турция будет следить за развитием событий.

Ранее сообщалось о том, что главы МИД Турции и Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск.