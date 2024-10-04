Эрдоган заявил, что Израиль собирается бросить вызов Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что израильские планы по Ливану и Палестине точно не ограничиваются этим регионом – формально, это является и вызовом самой Турции. Об этом пишет ТАСС в пятницу, 4 октября.

По словам Эрдогана, план Израиля коварен и затрагивает не только сектор Газа, Ливан и Западный берег реки Иордан. Конечная же цель Израиля – бросить вызов Турции, это можно понять при наличии базовых знаний о дипломатии, религии и политике.

Также Эрдоган отметил, что израильские власти используют все средства, чтобы регион охватил «пожар» и залила кровь и слезы – как только он приближается к прекращению огня, включаются новые провокации Иерусалима. Кстати, ранее был брошен и вызов генсеку ООН Антониу Гутерришу – в Израиле его объявили персоной нон грата.

Ранее Трамп заявил, что США отправятся в ад, если тот проиграет на выборах.