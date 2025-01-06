Эрдоган заявил, что не допустит «расчленения» Сирии

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к нации по итогам заседания кабинета министров. Его слова передает ТАСС.

Турция не позволит расчленить Сирию и в случае возникновения такой угрозы примет соответствующие меры.

«Мы не позволим расчленить Сирию, нарушить ее унитарное устройство. Мы быстро примем необходимые меры, если увидим риск в этом отношении», — сказал турецкий лидер.

До этого Эрдоган предупредил, что Турция покончит с разрозненными террористическими организациями в Сирии. В первую очередь Турция намерена ликвидировать ИГ* и Рабочую партию Курдистана.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

Ранее сообщалось о том, что президент Турции ответил на замечание женщины о своей старости.