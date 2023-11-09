Эрдоган заявил о готовности Анкары стать гарантом урегулирования конфликта в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны стать гарантом урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом турецкий лидер сообщил на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

Слова Эрдогана приводит его канцелярия. Главы двух государств встретились на полях 16-го саммита глав государств стран-участниц Организации экономического сотрудничества в Ташкенте в четверг, 9 ноября.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы гуманитарного кризиса, возникшего в результате атак Израиля на сектор Газа, и необходимые шаги для его урегулирования, а также турецко-иранские отношения и региональная повестка дня», – говорится в сообщении.

Турецкий лидер подчеркнул, что прекращение атак со стороны Израиля послужит установлению мира на Ближнем Востоке, а также во всем мире. Эрдоган подчеркнул, что Организация исламского сотрудничества должна постараться достичь справедливого решения.

Эрдоган также заявил, что 15 ноября в Стамбуле пройдет встреча по ситуации в секторе Газа.

Больше месяца продолжается обострение палестино-израильского конфликта. 7 октября палестинская радикальная группировка ХАМАС выпустили по Израилю порядка 5 тысяч ракет. Кроме того, в этот день хмасовцы вторглись на территорию израильского государства, откуда в плен они забрали около 250 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.