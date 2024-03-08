Эрдоган заявил о готовности Турции провести переговоры по Украине

Турция подтверждает свою готовность к проведению мирных переговоров при участии России и Украины. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает информационное агентство ТАСС .

После недавних переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Эрдоган заявил о готовности Турции предоставить сторонам площадку для проведения мирного саммита по ситуации на территории Украины. Турецкий президент с сожалением напомнил, что дипломатическая инициатива Анкары 2 года назад не смогла привести к перемирию. Тем не менее данный конфликт должен закончиться при помощи переговоров, подчеркнул Эрдоган.

Он также призвал Москву и Киев к возобновлению зерновой сделки.

Ранее турецкий президент в очередной раз призывал российскую и украинскую стороны к проведению мирных переговоров.