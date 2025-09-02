Эрдоган заявил о неготовности Путина и Зеленского к встрече между собой

Несмотря на все положительные сдвиги в переговорах между РФ и Украиной, российский президент Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор не готовы к встрече на высшем уровне. Так считает глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его точку зрения привела газета Milliyet.

Турецкий президент высказался после того, как вернулся с саммита ШОС в Китае. Он сообщил, что говорил с Путиным по поводу завершения украинского конфликта. Ранее он также общался на эту тему с Зеленским. Политик подчеркнул, что считает подход обоих лидеров позитивным. В то же время, по его мнению, никто из них не готов к встрече на высшем уровне. Эрдоган указал, что считает необходимым постепенно повышать уровень переговоров между Украиной и РФ. Он добавил, что предлагал Путину и Зеленскому стать посредником для проведения диалога непосредственно между ними.

Ранее сообщалось, что Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В центре общения оказалось урегулирование украинского конфликта и прогресс стамбульских переговоров.