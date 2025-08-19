Гарантии безопасности и роль Анкары: Эрдоган обсудил с главой НАТО переговоры о мире на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в центре которых оказалось урегулирование украинского конфликта и прогресс стамбульских переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Анкара продолжает принимать активную роль в поисках выхода из украинского кризиса. По инициативе генсека альянса состоялся важный телефонный диалог между турецким президентом и Марком Рютте.

Эрдоган подчеркнул, что консультации между российскими и украинскими делегациями в Стамбуле дали конкретные результаты и заложили основу для потенциального прекращения огня. По мнению турецкой стороны, этот диалог открывает путь к серьезным улучшениям в гуманитарной сфере.

Рютте, в свою очередь, проинформировал коллегу о позиции НАТО накануне важного саммита. Эрдоган заверил, что Турция будет пристально следить за развитием событий на всех дипломатических фронтах. Помимо сведений о переговорах по Украине, лидеры обменялись мнениями по другим острым международным проблемам, детали которых не раскрываются.

