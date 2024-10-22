Ермак: Киев примет мирные предложения только при сохранении территорий Украины

В Киеве власти готовы рассматривать лишь те идеи мирного соглашения, которые гарантируют территориальную целостность Украины, заявил Андрей Ермак, руководитель офиса президента Владимира Зеленского, в статье для финского издания Hufvudstadsbladet.

Он подчеркнул, что Киев открыт для обсуждения любых поправок к своему мирному предложению, если они соответствуют международным правовым нормам и поддерживают целостность границ Украины, а также полный суверенитет государства.

Кроме того, Ермак требует, чтобы Россия понесла ответственность за «экоцид», совершенный на территории Украины. При этом он отметил, что сначала Киев должен одержать победу и создать условия для мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что СВО может закончиться только победой России.

По его словам, последнее время периодически на Западе озвучиваются тезисы, что Украину необходимо вернуть в границы, в которых страна существовала с 1991 года, а Россия якобы должна «уйти». Однако так не получится.

Министр подчеркнул, что Россия думает прежде всего не про территории, а про людей. И это основополагающий тезис СВО.