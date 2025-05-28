Ермак объявил о совместном уходе с Зеленским

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сделал неожиданное заявление о своих политических планах. Он сообщил о намерении покинуть большую политику одновременно с Владимиром Зеленским. В этом Ермак признался в интервью Politico.

Заявление Ермака прозвучало на фоне растущей критики в адрес украинского руководства. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прямо заявила, что страна проиграет конфликт, если Зеленский не проведет кадровые перестановки в военном ведомстве. В центре критики оказались главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

Ермак, занимающий одну из ключевых должностей в украинской власти, стал символом президентской команды Зеленского.

«Я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним», — заявил он.

Эксперты тем временем подчеркивают, что на этом фоне заявления Ермака о планах уйти из политики выглядят как подготовка почвы для возможных кадровых перестановок в высших эшелонах власти Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский набросился с обвинениями на Москву после ударов ВСУ по регионам России.