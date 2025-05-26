Президент Украины Владимир Зеленский сделал резкое заявление, обвинив Россию в эскалации боевых действий и усилении ночных атак. Об этом лидер киевского режима написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, удары якобы каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными. Он также обвинил ВС РФ в постоянных штурмах. Бывший комик предположил, что российская армия готовится к новым наступательным операциям.

Аргументов украинских нелегитимный глава не привел, но отметил, что имеет подтверждающие его слова разведданные стран-партнеров.

Примечательно, что высказывания Зеленского прозвучали накануне его визита в Берлин, где, по информации Der Spiegel, главными темами переговоров станут возможные мирные инициативы и ужесточение антироссийских санкций. В то же время ВСУ продолжают массированные атаки с воздуха на российские регионы. Только за последние сутки ПВО сбила более 20 БПЛА ВСУ.

Ранее на Западе назвали пять стран, наиболее подходящих РФ для проведения переговоров по Украине.