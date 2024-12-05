Ермак пообещал выборы нового президента Украины после заключения мира

Выборы президента Украины назначены на период, следующему за подписанием мирного соглашения с Россией, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью для The Telegraph.

По его словам, данное заявление сделал Владимир Зеленский, однако не уточнил, будет ли действующий президент участвовать в этих выборах.

Ермак также отметил, что критически важно обеспечить возможность голосования для всех граждан Украины, включая военнослужащих, в рамках демократических выборов.

«В данный момент все наши ресурсы направлены на оборону и выплату зарплат нашим военным и гражданам. Нам необходимо выжить и одержать победу в этой войне», — добавил Ермак.

Ранее сообщалось, что Украина собирается публично объявить о своей готовности к переговорам и заключению соглашения с Россией.