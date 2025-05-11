Ермак: сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, как и президент Владимир Зеленский, заявил, что Украина готова начать переговоры, но только при условии, что Россия согласится на немедленное прекращение огня с завтрашнего дня, 12 мая.

У себя в аккаунте он прокомментировал предложенную президентом Владимиром Путиным мирную инициативу.

Напомним, что минувшим вечером в субботу, 10 мая, в ходе общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

«Сначала прекращение огня на 30 дней, потом все остальное. Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну», — написал Ермак.

Итак, как мы и ожидали, Украина ответила отрицательно на предложение Путина о переговорах до прекращения огня.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инициативу Владимира Путина прекрасной возможностью для России и Украины заключить долгожданный мир.