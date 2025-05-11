Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах с Украиной

В своем аккаунте в социальной сети TruthSocial президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил удовлетворение предложением президента Российской Федерации Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

В ходе недавнего общения с журналистами президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Москва выступила с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом, которые были прерваны по решению украинской стороны. В качестве наиболее подходящего места для проведения консультаций рассматривается Стамбул. Начало переговоров предварительно намечено на 15 мая.

«Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, поскольку эта бесконечная „кровавая баня“, как мы надеемся, подойдет к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир», — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении продолжать диалог с обеими сторонами для обеспечения успешного проведения переговоров. Он подчеркнул, что США намерены сосредоточиться на восстановлении и укреплении торговых отношений. По его словам, предстоящая неделя будет важной.

Ранее Путин выразил надежду на восстановление конструктивных отношений с Европой.