Европейский союз разрабатывает новый пакет ограничительных мер против России. По данным Bloomberg, в фокусе властей Брюсселя — введение так называемых вторичных санкций. Они затронут компании и юрисдикции из третьих стран, которые помогают Москве обходить уже действующие запреты.

Помимо этого, министры финансов стран ЕС работают над новыми ограничениями для ключевых секторов российской экономики — нефтяного, газового и финансового. Также ожидается расширение списков запрещенных к импорту и экспорту товаров.

В Кремле неоднократно заявляли о способности страны справиться с санкционным давлением. Российские власти называют политику Запада долгосрочной стратегией сдерживания, которая бьет по экономикам по всему миру и ухудшает жизнь миллионов людей. В западных столицах, в свою очередь, все чаще звучит критика о низкой эффективности антироссийских ограничений.

