ЕС готовит санкции против США из-за Гренландии

Евросоюз рассматривает жесткие ответные меры против США на случай, если Вашингтон продолжит настаивать на присоединении Гренландии. Под потенциальные санкции могут попасть крупные американские IT-компании, банки и даже военные объекты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британскую газету The Sunday Telegraph.

В Евросоюзе начали прорабатывать сценарии введения санкций против американских компаний, если президент США Дональд Трамп не откажется от идеи включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает британская газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в европейских структурах.

По данным издания, в список возможных ограничений могут войти крупнейшие технологические корпорации США — Google, Microsoft, а также Meta (признана в России экстремистской). Кроме того, обсуждается вариант ограничения работы соцсети X и введения мер против американских банков и финансовых компаний.

Источники газеты утверждают, что в ЕС также не исключают более радикальные шаги — вплоть до закрытия американских военных баз на территории Европы. Такие меры рассматриваются как крайний вариант.

По информации The Sunday Telegraph, подобный сценарий может быть реализован, если Трамп отвергнет предложение Великобритании и ведущих стран ЕС о размещении миссии НАТО в Гренландии, которая должна предотвратить ее возможное присоединение к США.

Президент США неоднократно высказывался за включение Гренландии в состав страны. Еще в первый президентский срок он предлагал выкупить остров, а весной 2025 года вновь заявил о возможности его аннексии. Власти Дании, в состав которой Гренландия входит на правах широкой автономии, эти заявления категорически отвергают.

Ранее стало известно, что в Германии предупредили о рисках ввода войск ЕС на Украину.