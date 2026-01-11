Идея отправки европейских военных на Украину под видом миротворцев может привести к резкой эскалации конфликта. Такую оценку дал корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве, комментируя дискуссии на Западе о возможном вводе войск. Об этом пишет РИА Новости .

Размещение военных из стран Европы на территории Украины без согласия России может быть воспринято Москвой как прямая угроза и спровоцировать ответные меры, включая применение нового вооружения. Об этом заявил корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, обсуждение отправки так называемых миротворческих сил активно ведется в западных столицах, однако при этом позиция России фактически игнорируется. Такой подход, отметил журналист, может загнать ситуацию в тупик и привести к опасным последствиям.

Ваннер допустил, что заявления о новом высокоточном оружии могут быть сигналом европейским странам о недопустимости ввода войск без одобрения Москвы. Он задался вопросом, не является ли это предупреждением о готовности применить подобные средства не только на Украине, но и в других регионах.

Тема возможного размещения многонациональных сил обсуждалась и на встрече так называемой «коалиции желающих», которая прошла во вторник в Париже. Среди участников были представители европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В российском МИДе ранее неоднократно подчеркивали, что появление военных контингентов стран НАТО на Украине для Москвы недопустимо. Такие инициативы там рассматривают как шаг к прямой конфронтации и фактор, способный усилить и без того напряженную обстановку.

До этого стало известно, что нобелевский комитет исключил передачу премии мира Дональду Трампу.