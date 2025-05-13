ЕС изменит подход, чтобый обойти вето Венгрии на санкции против РФ

В случае блокировки Венгрией продления текущих антироссийских ограничений летом, Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность применения альтернативных подходов. Об этом сообщило издание Financial Times (FT), ссылаясь на информированные источники.

Согласно их данным, Брюссель планирует перевести значительную часть антироссийских санкций, в частности касающихся замороженных российских активов на сумму €200 млрд, на «иную правовую базу».

Это, как предполагается, позволит избежать необходимости единогласного одобрения, требуемого для продления ограничительных мер. FT напоминает, что срок действия этих санкций истекает в конце июля.

12 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на конференции глав парламентов стран Евросоюза в Будапеште, заявил, что его страна выступает за скорейшую отмену экономических санкций, введенных против России, и не поддерживает предложенный ЕК план, предусматривающий прекращение поставок энергоресурсов из РФ.

Ранее сообщалось, что Венгрия перенесла переговоры с Украиной после шпионского скандала.