Венгрия перенесла переговоры с Украиной после шпионского скандала

Украина и Венгрия должны были начать обсуждение вопроса национальных меньшинств на украинской территории. Стало известно, что эти переговоры сдвинуты на неопределенное время. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство юстиции Украины.

Ранее планировалось, что 12 мая пройдут переговоры между венгерской и украинской сторонами по поводу национальных меньшинств, которые проживают на Украине. Будапешт долго готовился к этому диалогу, он согласовал действия экспертных групп, которые должны были рассматривать рекомендации Венгрии в этой сфере. Первые промежуточные итоги должны были появиться к 12 мая, и считалось, что Венгрия и Украина смогут их уже обсудить для дальнейшей более детальной работы.

Теперь же стало известно, что запуск таких переговоров переносится на более поздний срок. Все это происходит на фоне того шпионского скандала, который разразился на Украине.

Ранее стало известно, что Киев обвинил Венгрию в шпионаже на украинской территории. Она якобы занималась сбором секретных данных с помощью агентурной сети, которая была разоблачена. Будапешт заявляет, что украинские власти мстят ему за несговорчивость и нежелание оказывать безграничную помощь.