Европейский Союз планирует подписать с Украиной документ по обязательствам в области безопасности к концу июня.

Об этом сообщил высокопоставленный европейский источник журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета министров иностранных дел стран ЕС, которое состоится в понедельник, 24 июня. Информацию об этом передает РИА Новости.

По данным СМИ, министры иностранных дел стран ЕС разрабатывают и обсуждают проект документа, который предусматривает некие гарантии и обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Европейские чиновники нацелены завершить работу над этим проектом к концу месяца, чтобы утвердить и подписать его в установленные сроки.

Инициатива ЕС по заключению такого документа с Украиной свидетельствует о стремлении европейских стран вновь оказать давление на Россию в виду успешных действий российских военных.

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