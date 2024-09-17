США продолжат антироссийскую политику вне зависимости от итогов выборов

Соединенные Штаты Америки продолжат проводить антироссийскую политику вне зависимости от результатов президентских выборов, считает Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Для РФ не имеет значения, кто будет следующим президентом США – Дональд Трамп или Камала Харрис, заявил политик.

Как сообщает РИА Новости, Журавлев уже не раз говорил, что отношение Вашингтона к России не изменится.

Он также добавил, что следить за президентской гонкой в США неинтересно, так как сначала демократы использовали сценарий с «русским влиянием», а потом республиканцы взялись на раскручивание истории с покушениями на жизнь Трампа.

Ранее сообщалось о том, что американец, которого подозревают в покушении на Трампа, голосовал за него в 2016 году.