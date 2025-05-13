ЕС не достигнет согласия по новым жестким антироссийским санкциям

Новый пакет антироссийских санкций, разрабатываемый в Евросоюзе, рискует не содержать строгих мер из-за разногласий между странами-участницами, сообщило немецкое издание Handelsblatt. Отсутствие единогласия при голосовании за такие решения может ослабить эффект санкций.

Анонсированный главами правительств как «особенно жесткий» 17-й пакет санкций, по мнению источников в Брюсселе, скорее представляет собой минимально достижимый компромисс между членами ЕС.

В публикации подчеркивается, что из санкционного списка были исключены все инициативы, способные вызвать серьезные споры, поскольку Венгрия и Словакия, вероятно, заблокировали бы их принятие, воспользовавшись правом вето.

Ранее сообщалось, что в Минфине подготовились на случай «сокрушительных санкций» со стороны США.