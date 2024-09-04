ЕС объявил о фактической приостановке евроинтеграции Грузии

Процесс присоединения Грузии к Евросоюзу фактически приостановлен. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — говорится в заявлении.

ЕС также выразил неодобрение в отношении законопроекта парламента Грузии о запрете ЛГБТ-пропаганды.

Соблюдение прав человека, а также защита прав меньшинств являются основополагающими ценностями Европейского союза и отклонение от этих принципов может привести к дальнейшему осложнению отношений.

Законопроект вызвал бурные дискуссии как внутри страны, так и за ее пределами, что подчеркивает его спорный характер.

Ранее сообщалось, что на Украине не смогли отстранить от работы Марьяну Безуглую, критиковавшую военное руководство.