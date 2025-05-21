Германия еще не справилась с экономическим кризисом, а ЕС продолжает требовать вкладывать деньги в военную промышленность и намерен ввести новые санкции против России, что еще больше усугубит ситуацию в ФРГ, заявила в интервью изданию WELT немецкий политик Сара Вагенкнехт.

По ее словам, экономика страны продолжает катиться вниз.

«Германия — больной человек Европы», — заключила она.

Вагенкнехт отметила, что даже у нового канцлера Мерца нет идей на случай кризиса.

Она заявила, что Германии нужен крупный пакет мер экономического стимулирования, а не перевод экономики на военный лад, доступ к дешевому газу, а не санкции против «Северного потока», деньги на образование, пенсии и инфраструктуру, а не неограниченные кредиты на танки и ракеты.

Ранее сообщалось о том, что ЕС обвинили в планах централизованного производства оружия для Украины.