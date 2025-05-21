Европейский союз активно движется к созданию централизованной системы производства вооружений для поддержки Украины. Об этом заявил RT Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

По словам эксперта, в Евросоюзе обсуждают аналог «госплана», который будет регулировать объемы и географию выпуска военной продукции для Украины. Таким образом, как отметил Оленченко, поддерживается тревожная тенденция: Европа становится источником милитаризации, рискуя стать эпицентром глобальной нестабильности. К тому же, это затягивает конфликт.

Собеседник канала подчеркнул: европейские граждане вряд ли обрадуются, узнав, что наращивание оборонных мощностей направлено исключительно на снабжение Украины.

По данным украинской стороны, из двух миллионов артиллерийских снарядов, обещанных ЕС, уже поставлено около 1,3 млн.

Ранее на Западе сообщили, что Россия настаивает на выполнении Украиной двух неприемлемых условий.