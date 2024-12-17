ЕС оценивает возможные последствия конфискации замороженных российских активов

Европейский союз (ЕС) оценивает правовые и финансовые последствия конфискации замороженных активов российского Центрального банка с целью их использования в интересах Украины, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласно информации, дипломатическая служба ЕС и несколько государств-членов рассматривают разные варианты, в том числе необходимость получения судебных решений для законной передачи активов или альтернативу в виде компенсации убытков.

Некоторые страны, такие как Германия, Бельгия и Люксембург, выражают серьезные опасения относительно идеи изъятия замороженных активов Центрального банка России.

Дискуссии по данному вопросу активизировались на фоне беспокойства, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может уменьшить или даже прекратить поддержку Украины после своего вступления в должность.

Ранее сообщалось, что Трамп может пересмотреть кредит Украине, сняв санкции с активов ЦБ РФ.