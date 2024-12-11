NYT: Трамп может пересмотреть кредит Украине, сняв санкции с активов ЦБ РФ

Дональд Трамп, избранный президентом США, возможно, предпримет шаги по снятию санкций, которые блокируют активы российского Центрального банка, с целью пересмотра условия кредита, предоставленного Украине администрацией Джо Байдена. Об этом сообщил газета The New York Times (NYT).

Ранее Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита в размере $20 миллиардов, который будет выплачиваться по частям. Планируется, что возврат средств произойдет за счет доходов от замороженных активов России.

В то же время издание предполагает, что данная инициатива может не получить одобрение среди республиканцев. Кроме того, она вряд ли окажет влияние на европейскую часть займа.

NYT также подчеркивает, что администрация Байдена посредством этого кредита стремится обеспечить Украине «экономическую стабильность» даже в случае возвращения Трампа к власти.

Ранее сообщалось, что Трамп выложил в своем аккаунте в социальной сети Truth Social высмеивающий действующим президентом США Джо Байденом финансирование Киева мем.