ЕС подготовил неожиданный ответ США на случай срыва торговых переговоров

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения пошлин на американские услуги и мер экспортного контроля в случае провала торговых переговоров с США, пишет газета Financial Times (FT).

Отмечается, что такие ответные шаги могут последовать в отношении Вашингтона уже с 1 августа, если Штаты реализуют угрозу своего президента Дональда Трампа о 30% пошлинах на товары из ЕС.

Ранее Трамп заявил, что новые пошлины начнут действовать с начала августа, а ранее введенные секторальные ограничения останутся в силе. Он также пригрозил дальнейшим повышением тарифов, если страны Евросоюза решат увеличить свои пошлины на американскую продукцию.

По данным FT, Европейская комиссия (ЕК) готовит список потенциальных мер, которые затронут не только технологические компании США, но и другие секторы. Пока конкретные решения не представлены, но, по словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель продолжит переговоры, одновременно готовясь к введению контрмер.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась поддержать увеличение бюджета Европейского союза (ЕС) на шесть лет.