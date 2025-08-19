ЕС пообещал Украине гарантии безопасности, похожие на статью НАТО

Европейский союз вместе с США намерен предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятому пункту устава НАТО о коллективной обороне. Об этом сообщат ТАСС.

Лидеры Европейского союза на экстренном онлайн-саммите договорились о создании для Украины системы гарантий безопасности. По замыслу Брюсселя, эти меры должны быть похожи на знаменитую 5-ю статью Североатлантического альянса, предполагающую коллективный ответ на нападение на любого члена блока.

Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что процесс необходимо запускать уже сейчас с обязательным участием США. Он также четко обозначил новую роль ВСУ, которая, по его мнению, должна стать передним краем обороны всей Европы. В связи с этим Брюссель пообещал наращивать и устранять любые препоны для военных поставок Киеву.

Ранее сообщалось о том, что в Белом доме заявили о готовности Путина начать новый этап урегулирования конфликта на Украине.