ЕС поставил Сербии ультиматум с требованием вывести из правительства вице-премьера Вулина

Руководство ЕС выставило требование к Сербии убрать из нового состава правительства вице-премьера республики Александара Вулина. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на некий информированный сербский источник.

«Из Брюсселя оказывают давление на президента Вучича», — указал он журналистам.

Новое сербское правительство должно быть окончательно сформировано на следующей неделе. Руководство Евросоюза требует, чтобы вице-премьер Вулин не входил в его состав.

Ранее Вулин высказался о возможном введении новых санкций ЕС в отношении России. По его мнению, сербы будут терять от таких мер до €15 млрд ежегодно. Только торговый оборот с РФ сократится на €4 млрд. Отказ от российского газа приведет к росту цен на энергоносители, что спровоцирует инфляцию, подорожание товаров и снижение доходов граждан.