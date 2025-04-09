Зампред правительства Сербии Александр Вулин заявил, что введение антироссийских санкций по требованию ЕС нанесло бы экономике страны ущерб не менее чем на 15 млрд евро в год. Об этом он сообщил на конференции «Путь Сербии в ЕС» в Европарламенте.

Как пишет РИА Новости, если Белград поддержит санкции против России, экономика Сербии потеряет как минимум €15 млрд ежегодно. Об этом сообщил зампред правительства Александр Вулин, выступая на конференции в Европейском парламенте по приглашению евродепутатов-суверенистов.

По его словам, только торговый оборот с РФ сократится на €4 млрд, а отказ от российского газа приведет к росту цен на энергоносители, что спровоцирует инфляцию, подорожание товаров и снижение доходов граждан.

Вулин отметил, что ЕС не компенсирует эти потери, а требования Брюсселя не учитывают интересы Сербии. Он добавил, что часть инвесторов из ЕС пришли в страну благодаря беспошлинной торговле с ЕАЭС, и они могут уйти, если Белград разорвет связи с этим рынком.

Также чиновник раскритиковал заявления Еврокомиссии о возможном скором вступлении Украины и Молдавии в ЕС, несмотря на невыполнение критериев.

Ранее законодатели Эстонии приняли проект, направленный против православной церкви.