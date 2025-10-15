Сербия не сможет стать членом Евросоюза, не введя санкции против России. С таким прямым заявлением выступила в Белграде глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщают европейские СМИ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Белград заявила, что без введения санкций против Москвы Брюссель не будет считать Сербию надежным партнером, что закрывает для нее путь в сообщество. Несмотря на то что Сербия согласовала с ЕС уже 61% внешнеполитических решений, фон дер Ляйен настаивает на полном соответствии, особенно в ключевом для Брюсселя российском вопросе.

В ответ официальный Белград традиционно подчеркивает, что подобные меры нанесут ущерб национальным интересам страны. Сербское руководство намерено сохранять военный нейтралитет и независимую внешнюю политику. Этот конфликт интересов создает для Сербии сложнейшую дилемму: укреплять связи с Западом или сохранять многовековые отношения с Россией, рискуя заблокировать свою евроинтеграцию.

