Евросоюз в общей сложности потратил на поддержку и вооружение Украины €134 млрд, что в три раза превышает сумму, выплаченную из фондов регионального развития в текущем периоде. На военные действия потрачено 10% бюджета сообщества за семь лет, сообщил депутат Европарламента от венгерской правящей партии «Фидес» Чаба Деметер.

«Жестоко», — так он прокомментировал ситуацию на своей странице в соцсети.

Деметер также отметил, что в перспективе ЕС не намерен сокращать расходы. Он недоумевает, откуда брать деньги на войну.

«Пришло время спросить тех, кто оплачивает счета. Европейцев. Они будут говорить и спрашивать многое, но одно можно сказать наверняка: их нельзя заставлять расплачиваться за войну!» — добавил Деметер.

Ранее Пушков раскритиковал намерение ЕС и Киева участвовать в переговорах по Украине.