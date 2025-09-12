ЕС сохранил санкционный режим для России до марта 2026 года

Евросоюз официально продлил на полгода полный пакет антироссийских санкций. Ограничительный режим, затрагивающий более 2500 лиц и организаций, будет действовать до середины марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

Совет Европейского союза подтвердил решение о продлении экономических и индивидуальных ограничений в отношении России. Меры, введенные из-за украинских событий, официально останутся в силе как минимум до 15 марта 2026 года.

В заявлении совета подчеркивается, что санкционный режим будет применяться в неизменном объеме. Под ограничения по-прежнему подпадают ключевые секторы экономики, а также более 2,5 тысячи российских и пророссийских физических и юридических лиц.

При этом европейские власти внесли точечные коррективы, сняв ограничения с одного фигуранта. Имя этого человека и причины его исключения из черного списка официально не раскрываются.

