ЕС сохранил санкционный режим для России до марта 2026 года
Евросоюз официально продлил на полгода полный пакет антироссийских санкций. Ограничительный режим, затрагивающий более 2500 лиц и организаций, будет действовать до середины марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
Совет Европейского союза подтвердил решение о продлении экономических и индивидуальных ограничений в отношении России. Меры, введенные из-за украинских событий, официально останутся в силе как минимум до 15 марта 2026 года.
В заявлении совета подчеркивается, что санкционный режим будет применяться в неизменном объеме. Под ограничения по-прежнему подпадают ключевые секторы экономики, а также более 2,5 тысячи российских и пророссийских физических и юридических лиц.
При этом европейские власти внесли точечные коррективы, сняв ограничения с одного фигуранта. Имя этого человека и причины его исключения из черного списка официально не раскрываются.
